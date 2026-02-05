Artık sadece "dinlemek" istiyoruz: Tüm dünyayı etkisi altına alan "podcast" kültürü nasıl başladı?
Ekranlara bakmaktan yorulan milyonlar, artık kulaklıklarını takıp sadece dinlemeyi tercih ediyor. Dijital dünyanın en hızlı büyüyen formatlarından biri olan podcast, kısa sürede küresel bir kültüre dönüştü. İşte detaylar!
Bir zamanlar niş bir internet alışkanlığı olarak görülen podcast’ler, bugün milyonlarca kişinin günlük rutininin parçası. Peki bu sesli içerik kültürü nasıl doğdu ve neden bu kadar benimsendi? Detaylar haberimizin devamında…
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SESLİ ADIMI
İnternetin ilk yıllarında içerik üretimi büyük ölçüde metin ve görsel odaklıydı. Ancak hızlanan yaşam temposu, ekran yorgunluğu ve çoklu görev alışkanlığı, kullanıcıları yeni bir içerik tüketim biçimine yöneltti. Podcast kültürü tam da bu noktada doğdu.
Dinleyiciye gözlerini kapatma, ekrana bakmadan bilgiye ve hikâyeye ulaşma özgürlüğü sundu. Özellikle işe giderken, spor yaparken ya da ev işi sırasında tüketilebilmesi, podcast’i diğer dijital formatlardan ayıran en önemli özelliklerden biri hâline getirdi.
PODCAST KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Podcast kelimesi, Apple’ın “iPod” markası ile “broadcast” (yayın) kelimesinin birleşiminden doğdu. 2000’li yılların başında blog yazarlarının ses kayıtlarını RSS üzerinden paylaşmasıyla temelleri atıldı.
2004 yılında eski MTV sunucusu Adam Curry’nin bu sistemi yaygınlaştırmasıyla podcast, daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Başlangıçta amatör bir girişim gibi görülen bu format, zamanla profesyonel medya dünyasının da dikkatini çekti.
AKILLI TELEFONLAR VE PLATFORM ETKİSİ
Podcast’in küresel ölçekte yayılmasında akıllı telefonların ve streaming platformlarının rolü büyük oldu.
Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts gibi platformlar, bu içerikleri tek bir çatı altında toplayarak erişimi kolaylaştırdı. Kullanıcılar artık tek bir tıkla binlerce farklı konuda içerik dinleyebilir hâle geldi. Bu durum, podcast’i niş bir alan olmaktan çıkarıp ana akım bir medya türüne dönüştürdü.
NEDEN SADECE “DİNLEMEK” İSTİYORUZ?
Görsel bombardımanın arttığı dijital çağda, podcast dinlemek birçok kişi için bir kaçış alanı sunuyor.
Dinleyici, anlatıcının sesiyle birebir bağ kurabiliyor; bu da samimiyet hissini güçlendiriyor. Ayrıca podcast’ler, derinlikli sohbetlere ve uzun anlatılara alan açarak hızlı tüketilen içeriklere bir alternatif oluşturuyor.
TÜRKİYE’DE PODCAST KÜLTÜRÜNÜN YÜKSELİŞİ
Türkiye’de podcast, özellikle son beş yılda belirgin bir yükseliş yaşadı. Gazeteciler, akademisyenler ve bağımsız içerik üreticileri bu alana yöneldi.
Gündemden psikolojiye, kültür-sanattan true crime’a kadar geniş bir yelpazede üretilen içerikler, podcast’in kalıcı bir medya formu olduğunu gösteriyor.
Kaynak: The Guardian