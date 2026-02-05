Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Artık sadece "dinlemek" istiyoruz: Tüm dünyayı etkisi altına alan "podcast" kültürü nasıl başladı?

        Artık sadece "dinlemek" istiyoruz: Tüm dünyayı etkisi altına alan "podcast" kültürü nasıl başladı?

        Ekranlara bakmaktan yorulan milyonlar, artık kulaklıklarını takıp sadece dinlemeyi tercih ediyor. Dijital dünyanın en hızlı büyüyen formatlarından biri olan podcast, kısa sürede küresel bir kültüre dönüştü. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir zamanlar niş bir internet alışkanlığı olarak görülen podcast’ler, bugün milyonlarca kişinin günlük rutininin parçası. Peki bu sesli içerik kültürü nasıl doğdu ve neden bu kadar benimsendi? Detaylar haberimizin devamında…

        2

        DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SESLİ ADIMI

        İnternetin ilk yıllarında içerik üretimi büyük ölçüde metin ve görsel odaklıydı. Ancak hızlanan yaşam temposu, ekran yorgunluğu ve çoklu görev alışkanlığı, kullanıcıları yeni bir içerik tüketim biçimine yöneltti. Podcast kültürü tam da bu noktada doğdu.

        3

        Dinleyiciye gözlerini kapatma, ekrana bakmadan bilgiye ve hikâyeye ulaşma özgürlüğü sundu. Özellikle işe giderken, spor yaparken ya da ev işi sırasında tüketilebilmesi, podcast’i diğer dijital formatlardan ayıran en önemli özelliklerden biri hâline getirdi.

        4

        PODCAST KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Podcast kelimesi, Apple’ın “iPod” markası ile “broadcast” (yayın) kelimesinin birleşiminden doğdu. 2000’li yılların başında blog yazarlarının ses kayıtlarını RSS üzerinden paylaşmasıyla temelleri atıldı.

        5

        2004 yılında eski MTV sunucusu Adam Curry’nin bu sistemi yaygınlaştırmasıyla podcast, daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Başlangıçta amatör bir girişim gibi görülen bu format, zamanla profesyonel medya dünyasının da dikkatini çekti.

        6

        AKILLI TELEFONLAR VE PLATFORM ETKİSİ

        Podcast’in küresel ölçekte yayılmasında akıllı telefonların ve streaming platformlarının rolü büyük oldu.

        7

        Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts gibi platformlar, bu içerikleri tek bir çatı altında toplayarak erişimi kolaylaştırdı. Kullanıcılar artık tek bir tıkla binlerce farklı konuda içerik dinleyebilir hâle geldi. Bu durum, podcast’i niş bir alan olmaktan çıkarıp ana akım bir medya türüne dönüştürdü.

        8

        NEDEN SADECE “DİNLEMEK” İSTİYORUZ?

        Görsel bombardımanın arttığı dijital çağda, podcast dinlemek birçok kişi için bir kaçış alanı sunuyor.

        9

        Dinleyici, anlatıcının sesiyle birebir bağ kurabiliyor; bu da samimiyet hissini güçlendiriyor. Ayrıca podcast’ler, derinlikli sohbetlere ve uzun anlatılara alan açarak hızlı tüketilen içeriklere bir alternatif oluşturuyor.

        10

        TÜRKİYE’DE PODCAST KÜLTÜRÜNÜN YÜKSELİŞİ

        Türkiye’de podcast, özellikle son beş yılda belirgin bir yükseliş yaşadı. Gazeteciler, akademisyenler ve bağımsız içerik üreticileri bu alana yöneldi.

        11

        Gündemden psikolojiye, kültür-sanattan true crime’a kadar geniş bir yelpazede üretilen içerikler, podcast’in kalıcı bir medya formu olduğunu gösteriyor.

        Kaynak: The Guardian

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı