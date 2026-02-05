Okan Buruk: Gözüken yeni bir transferimiz yok!

"SAHAYA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Ara transferde kadroyu genişlettiklerini dile getiren Buruk, "Mario Lemina'nın Juventus maçında cezalı olması, bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Avrupa'da bu büyük maçları oynamış oyuncuları, bu karşılaşmada kullanmak istiyoruz. Kadro genişliği olarak sezon başına göre daha iyiyiz. Daha iyi de olabilirdik. Her takım için geçerli bu. Şu anda saha içine odaklanmalıyız. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukcu, çok iyi niyetli. Oyuncu izleme ekibimizin çalışmaları da var. Bazen parayla alamadığınız oyuncular oluyor. Bundan önceki senelerde filmin sonunu mutlulukla bitirdik. Yine bunu yapacağız. Buna inanıyorum. Sadece artık sahaya odaklanmamız gerekiyor. Transfer döneminden çıktığımız her zaman daha iyi oynamaya başladık. Bundan sonra daha iyi bir Galatasaray göstermek istiyoruz. Sorular hep transferlerle ilgili oluyor. Benim için de bu çok zor. Ben sahaya odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.