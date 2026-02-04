ABD Filosu "Hayalet Moda" mı geçti? Hürmüz savaş bölgesi mi? Kapsamlı savaş kapıda mı? Trump düğmeye basacak mı? Savaş mı diplomasi mi? ABD-İran savaşı başlıyor mu? ABD İran'dan ne istiyor? Savaş önlenebilir mi? İran Çin ve Rusya'dan ne aldı? İran'a saldırı planı hazır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan ... Daha Fazla Göster

ABD Filosu "Hayalet Moda" mı geçti? Hürmüz savaş bölgesi mi? Kapsamlı savaş kapıda mı? Trump düğmeye basacak mı? Savaş mı diplomasi mi? ABD-İran savaşı başlıyor mu? ABD İran'dan ne istiyor? Savaş önlenebilir mi? İran Çin ve Rusya'dan ne aldı? İran'a saldırı planı hazır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Gazeteci Gürkan Zengin ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan anlattı. Daha Az Göster