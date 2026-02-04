Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde iddianame! | Son dakika haberleri

        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!

        Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 04.02.2026 - 17:21 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:51
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Almanya’dan gelen Böcek ailesinin zehirlenerek öldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istedi.

        Rustemsha Batyrov hakkında ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

        İddianame İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

        Açık Ve Net - 2 Şubat 2026 (ABD İran Savaşı Başlıyor Mu?)

        ABD Filosu "Hayalet Moda" mı geçti? Hürmüz savaş bölgesi mi? Kapsamlı savaş kapıda mı? Trump düğmeye basacak mı? Savaş mı diplomasi mi? ABD-İran savaşı başlıyor mu? ABD İran'dan ne istiyor? Savaş önlenebilir mi? İran Çin ve Rusya'dan ne aldı? İran'a saldırı planı hazır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan ...
