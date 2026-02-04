Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Almanya’dan gelen Böcek ailesinin zehirlenerek öldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istedi.
Rustemsha Batyrov hakkında ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
İddianame İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.