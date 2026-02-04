Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı | Son dakika haberleri

        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Kovid düzenlemesinden bugüne kadar yaklaşık 40 bin hükümlünün yararlandığını söyledi. Denetimli serbestlikte iyi hal kriterinin önemine vurgu yapan yıldırım, cezaevlerinin doluluk oranlarına ilişkin de dikkat çeken bilgiler paylaştı. Peki cezaevleri ne kadar dolu? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 04.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:08
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Habertürk’e cezaevlerinin doluluk oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kovid düzenlemesinden şu ana kadar yararlanan mahkum sayısını paylaşıp, denetimli serbestlik için iyi hal durumuna dikkat çekti.

        "HERKES ENİNDE SONUNDA YARARLANACAK"

        Yıldırım, “11’inci Yargı Paketiyle 40 bin civarında mahkum fiilen denetimli serbestliğe ayrıldı. Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. Disiplin cezaları buna dahil edilmedi. Tüm şartlar tutsa da disiplin cezası var ise kişi çıkamıyor. Her disiplin cezası aldığınızda iyi halli oluncaya kadar tahliyeniz olmaz. Disiplin cezasının türüne göre iyi halli olma süresi değişir. Denetimli serbestliğe ayrılmanız için iyi halli olmanız gerekiyor. Bundan dolayı bazı mahkumlar denetimli serbestliğe ayrılmadı. 2023 öncesi istisna suçlardan olmamak kaydıyla 2023 öncesi suç işlemiş herkes eninde sonunda yararlanacak." dedi.

        Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Habertürk Muhabiri Emre Aytekin
        "CEZASIZLIK VAR İSE NEDEN 403 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE?"

        Yıldırım, toplumdaki cezasızlık algısına yönelik ise "Cezasızlık var ise neden 403 bin kişi cezaevinde?" ifadesini kullandı. Uyuşturucu bağlantılı suçlardan yatanların çok sayıda olduğunu belirten Yıldırım, “Toplumun cezaya bakışını değiştirmesi lazım. Toplumda iki grup var; cezaevlerinin boşalmasını isteyenler. Diğer grup ise ’bu cezalar yetmez biraz daha ceza olsun isteyenler.’ cezalar yetersiz diyene hangi hukuk sistemini incelediğini sormak gerekir. Almanya, Fransa, İtalya’da ceza adalet sistemlerine baktığımızda Türk Ceza Adalet Sistemi hepsinden sert. Cezasızlık var ise eğer 403 bin kişi neden var cezaevlerinde? Bunun içerisinde çok sayıda uyuşturucu bağlantılı suçlardan yatan var. Çünkü uyuşturucu konusunda oldukça katıyız." diye konuştu.

        “YÜZDE 140 ORANINDA DOLU”

        Yıldırım, cezaevlerinde şu an da kapasitenin yüzde 140 oranında dolu olduğunu söyledi. “Yeni kurum, ceza infaz kampüsü yapımı ile doluluğu yöneteceğiz” dedi.

        “İKİ DÜNYA İKİ AVRUPA ÖDÜLÜ ALDIK”

        Yıldırım, cezaevlerinde uygulanan mekanizma ve eğitim sistemleri hakkında da konuştu. Avrupa'da en iyi sistemlere sahip olduklarını söyledi. "dünyanın en büyük infaz sistemlerinden birisini yönetiyoruz. 2022’den bugüne kadar çok önemli iki dünya iki Avrupa ödülü aldık." dedi.

