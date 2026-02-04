Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Habertürk’e cezaevlerinin doluluk oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kovid düzenlemesinden şu ana kadar yararlanan mahkum sayısını paylaşıp, denetimli serbestlik için iyi hal durumuna dikkat çekti.

"HERKES ENİNDE SONUNDA YARARLANACAK"

Yıldırım, “11’inci Yargı Paketiyle 40 bin civarında mahkum fiilen denetimli serbestliğe ayrıldı. Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. Disiplin cezaları buna dahil edilmedi. Tüm şartlar tutsa da disiplin cezası var ise kişi çıkamıyor. Her disiplin cezası aldığınızda iyi halli oluncaya kadar tahliyeniz olmaz. Disiplin cezasının türüne göre iyi halli olma süresi değişir. Denetimli serbestliğe ayrılmanız için iyi halli olmanız gerekiyor. Bundan dolayı bazı mahkumlar denetimli serbestliğe ayrılmadı. 2023 öncesi istisna suçlardan olmamak kaydıyla 2023 öncesi suç işlemiş herkes eninde sonunda yararlanacak." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Habertürk Muhabiri Emre Aytekin

"CEZASIZLIK VAR İSE NEDEN 403 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE?"

Yıldırım, toplumdaki cezasızlık algısına yönelik ise "Cezasızlık var ise neden 403 bin kişi cezaevinde?" ifadesini kullandı. Uyuşturucu bağlantılı suçlardan yatanların çok sayıda olduğunu belirten Yıldırım, “Toplumun cezaya bakışını değiştirmesi lazım. Toplumda iki grup var; cezaevlerinin boşalmasını isteyenler. Diğer grup ise ’bu cezalar yetmez biraz daha ceza olsun isteyenler.’ cezalar yetersiz diyene hangi hukuk sistemini incelediğini sormak gerekir. Almanya, Fransa, İtalya’da ceza adalet sistemlerine baktığımızda Türk Ceza Adalet Sistemi hepsinden sert. Cezasızlık var ise eğer 403 bin kişi neden var cezaevlerinde? Bunun içerisinde çok sayıda uyuşturucu bağlantılı suçlardan yatan var. Çünkü uyuşturucu konusunda oldukça katıyız." diye konuştu.