Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.946,26 %0,51
        DOLAR 43,5119 %0,06
        EURO 51,5083 %0,18
        GRAM ALTIN 7.115,87 %2,99
        FAİZ 34,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,74 %6,65
        BITCOIN 76.385,00 %0,32
        GBP/TRY 59,6890 %0,15
        EUR/USD 1,1829 %0,08
        BRENT 67,42 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 11.632,60 %2,97

        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

        Rekabet Kurulu, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediğine ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2026 - 10:49 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Android telefonların işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay soruşturmanın odağına alındı.

        Soruşturma kapsamında, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

        2018'de aldığı cezadan sonra Google'ın sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı kontrol edilecek. Getirilen yeni yükümlülüklerin, alternatif uygulamaların önünü kesip kesmediği değerlendirilecek.

        Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada bu soruşturmanın, telefonunda hangi uygulamaları daha rahat görüleceğinden, hangi servislerin özgürce seçileceğine kadar "mobil ekosistemin" geleceğini belirleyeceği ifade edildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı