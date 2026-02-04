Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Android telefonların işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay soruşturmanın odağına alındı.

Soruşturma kapsamında, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

2018'de aldığı cezadan sonra Google'ın sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı kontrol edilecek. Getirilen yeni yükümlülüklerin, alternatif uygulamaların önünü kesip kesmediği değerlendirilecek.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada bu soruşturmanın, telefonunda hangi uygulamaları daha rahat görüleceğinden, hangi servislerin özgürce seçileceğine kadar "mobil ekosistemin" geleceğini belirleyeceği ifade edildi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.