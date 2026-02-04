ABD Başkanı Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da ilk kez görüştü. Trump, ilk yüz yüze görüşmelerinin samimi bir havada geçtiğini söyledi. Bu açıklamalar, aylardır ikilinin birbirine söylediği sert sözlerin ardından geldi.

Petro, bazı yabancı liderlere tanınan görkemli karşılama törenleri olmadan Beyaz Saray’a geldi; yaklaşık iki saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarda iki lider de somut anlaşmalara varıldığını net biçimde ifade etmedi, ancak buluşmayı olumlu bir dille değerlendirdiler.

REKLAM

Gazetecilerin, Kolombiya'dan gelen uyuşturucu akışının engellenmesi konusunda bir uzlaşıya varılıp varılmadığını sorması üzerine Trump, iki liderin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Trump, "Bu konu üzerinde çalıştık ve çok iyi anlaştık. O ve ben tam olarak en iyi dostlar değildik ama alınmadım çünkü kendisiyle hiç tanışmamıştım. Onu hiç tanımıyordum" ifadelerini kullandı.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026 Görüşmenin ardından Petro, sosyal medya platformu X'te Trump'ın el yazısıyla yazılmış bir notu paylaştı, notta ise şu ifadeler yer aldı: "Gustavo, Büyük bir onur, Kolombiya’yı seviyorum." Petro, Kolombiya basınına verdiği röportajda, "Basın ve sosyal ağlar üzerinden fikirlerimle çelişkili gibi görünen şeyler hissettim ya da gördüm ama orada bunları görmedim." dedi. Petro, Trump'tan Kolombiya dışında yaşayan büyük uyuşturucu baronlarının yakalanmasına yardımcı olmasını istediğini de söyledi. Ayrıca Kolombiya ile komşu Ekvador arasında yaşanan diplomatik gerilimde arabuluculuk yapmasını talep ettiğini belirten Petro, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın Trump'ın sıkı bir müttefiki olduğunu hatırlattı. Petro, Trump'ın Noboa'yı aramayı kabul ettiğini öne sürdü. REKLAM LİDERLER BİRBİRLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ Latin Amerika genelinde Amerikan hakimiyetini arzuladığını dile getiren Trump ile, 2022'de Kolombiya lideri seçilen Petro arasındaki ilişkiler son aylarda inişli çıkışlı bir seyir izledi. Trump, Ekim ayında Petro'yu herhangi bir kanıt sunmadan "yasadışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmiş, Ocak ayında ise uyuşturucu ticaretini kontrol altına alamadığı gerekçesiyle uzun süredir müttefik olan Kolombiya'ya karşı askeri seçeneği gündeme getirmişti.

TRUMP "HASTA ÜLKE" DEMİŞTİ ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu. Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı. Petro da Trump'a sert eleştiriler yöneltmişti. Trump yönetiminin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik ölümcül saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirmiş, ABD'nin geçen ay Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunu ise "kaçırma" olarak tanımlamıştı. Ocak ayında iki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve her iki taraf da bu görüşmeyi olumlu olarak değerlendirmişti. Bu beklenmedik yumuşama, Petro'nun Washington'a davet edilmesiyle sonuçlanmıştı. Trump, Pazartesi günü gazetecilere Petro'nun son dönemde üslubunun değiştiğini, Maduro operasyonunun ardından daha uzlaşmacı hale geldiğini ima etti. REKLAM "OVAL OFİS TASARIMI MUHTEŞEMEDİ" Beyaz Saray tarafından yayımlanan bir fotoğrafta, Petro'nun bir yardımcısının "Kolombiya: Narkoteröristlere karşı Amerika'nın 1 numaralı müttefiki" yazılı bir broşür tuttuğu görüldü. Görüşme sonrası verdiği röportajda Petro, Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı değişiklikleri ve büyük ölçüde bol miktarda altın varak eklenmesini içeren yenilemeleri övgüyle anlattı ve şu ifadeleri kullandı: