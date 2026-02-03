Habertürk
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!

        Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Giriş: 03.02.2026 - 23:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 00:35
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Transferde gaza basan Beşiktaş, Yasin Özcan ve Asllani'nin ardından Junior Olaitan'ı da resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen Beninli 10 numara ile 3.5 +1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

        Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

        Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

