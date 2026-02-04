Fenerbahçe En-Nesyri ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe, Faslı santrfror Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı santrforun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini ve oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
GÖZLER KANTE TRANSFERİNDE!
Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmenin ardından gözler N'Golo Kante transferine çevrildi. Suudi Arabistan'dan gelen son bilgilere göre; Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde herhangi bir engel kalmadı. En-Nesyri'yi takasla kadrosuna katacak olan Al-Ittihad, Kante'yi ise Fenerbahçe'ye gönderecek. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekibine bir miktar da ücret ödeyecek.
78 MAÇTA 44 GOLE KATKI VERDİ
Fenerbahçe, 29 yaşındaki Faslı forveti 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, 78 maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.