Fenerbahçe En-Nesyri ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı santrforun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini ve oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

GÖZLER KANTE TRANSFERİNDE!

Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmenin ardından gözler N'Golo Kante transferine çevrildi. Suudi Arabistan'dan gelen son bilgilere göre; Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde herhangi bir engel kalmadı. En-Nesyri'yi takasla kadrosuna katacak olan Al-Ittihad, Kante'yi ise Fenerbahçe'ye gönderecek. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekibine bir miktar da ücret ödeyecek.