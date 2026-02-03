ASSAN soruşturmasında iddianame
ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada, 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunca ASSAN Savunma Sanayi firmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.
İddianamede şüpheliler ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ceo Emin Öner, ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş, MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında “Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma” suçundan, ayrıca şüpheli Emin Öner hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kamu davası açıldı.
İddianamede 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istendi. İddianame İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.