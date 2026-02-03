Habertürk
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!

        Fenerbahçe, evrak gecikmesinden Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecinin sonuçlandırılamadığını açıkladı

        Giriş: 03.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:44
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile yürütülen Youssef En-Nesyri ve N’Golo Kante transfer süreci hakkında resmi açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertli kulüp, transferlerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü ancak karşı kulübün hatalı bilgi girişi nedeniyle işlemlerin tescil süresi içinde tamamlanamadığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

        Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

        Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

        Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

        Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

        Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

