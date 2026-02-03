Malatya 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde önceki gün oynanan Hekimhan Girmana Belediyespor-Çatyolspor karşılaşmasında Çatyolspor kalecisi Kenan Bingöl (36), rakipten gelen hava topuna müdahale ederken kontrolsüz bir şekilde düştü.

YERE DÜŞTÜ AMA KALKAMADI

DHA'daki habere göre kaleci Bingöl'ün tekrar ayağa kalkamadığını gören maçın hakemi, oyunu durdurdu. Hakem Basri Mert Polat, kaleciye müdahale için sahaya görevlilerin gelmesi istedi.

BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Müsabakayı takip eden sivil polis memuru Fahri Koşar da sahaya girip Bingöl'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerinin gelmesiyle müdahale edilen Bingöl, bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilerek, tedaviye alındı.

TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Dün taburcu olan Kenan Bingöl, hayatını kurtaran polis memuru Fahri Koşar'a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"DİL YUTMASI ÖLÜMCÜL BİR DURUM"

"Hava topuna müdahale ederken rakip oyuncu ile çarpıştık ve yere düştüm. Gözümü açtığım zaman kendimi hastanede gördüm. Benim hayatımı kurtaran Fahri Koşar abimize teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri ile birlikte ilk müdahaleyi kendi yaptı. Bu nedenle kendisine ve sağlıkçılara teşekkür ediyorum.