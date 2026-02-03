Habertürk
Habertürk
        Malatya haberleri: Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!

        Malatya'da oynanan amatör futbol maçında 36 yaşındaki kaleci Kenan Bingöl, yere düştü ancak kalkamadı. Dili boğazına kaçan Bingöl, müsabakayı izleyen polis memuru Fahri Koşar'ın erken müdahalesi ile kurtuldu. Olay anı kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:27
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Malatya 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde önceki gün oynanan Hekimhan Girmana Belediyespor-Çatyolspor karşılaşmasında Çatyolspor kalecisi Kenan Bingöl (36), rakipten gelen hava topuna müdahale ederken kontrolsüz bir şekilde düştü.

        YERE DÜŞTÜ AMA KALKAMADI

        DHA'daki habere göre kaleci Bingöl'ün tekrar ayağa kalkamadığını gören maçın hakemi, oyunu durdurdu. Hakem Basri Mert Polat, kaleciye müdahale için sahaya görevlilerin gelmesi istedi.

        BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Müsabakayı takip eden sivil polis memuru Fahri Koşar da sahaya girip Bingöl'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerinin gelmesiyle müdahale edilen Bingöl, bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilerek, tedaviye alındı.

        TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

        Dün taburcu olan Kenan Bingöl, hayatını kurtaran polis memuru Fahri Koşar'a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

        "DİL YUTMASI ÖLÜMCÜL BİR DURUM"

        "Hava topuna müdahale ederken rakip oyuncu ile çarpıştık ve yere düştüm. Gözümü açtığım zaman kendimi hastanede gördüm. Benim hayatımı kurtaran Fahri Koşar abimize teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri ile birlikte ilk müdahaleyi kendi yaptı. Bu nedenle kendisine ve sağlıkçılara teşekkür ediyorum.

        Dil yutması ölümcül bir durum. Kol kırılır veya çıkar onlar yine yerine gelebilir. Ama dil yutması ölümcül. Dün benim başıma da gelebilirdi bu durum. Bu nedenle özellikle amatör futbolunda sahada kesinlikle ambulansın olması şart. Bilinçli, olmak gerekiyor."

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kenan Bingöl'e sağlık görevlileri ve polis memurunun müdahale ettiği anlar yer kaydedildi.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
