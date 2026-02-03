Kirada zam tavanı belli oldu

TÜİK, ocak ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; ocakta 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 33.98 oldu.

Böylece şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zamlarında tavan oranı da yüzde 33.98 olarak belirlendi.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Ancak bu tarihten itibaren eskiden olduğu gibi tavan hesaplaması 12 aylık ortalama enflasyon esas alınarak yapıldı.