Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan’ın (23) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten İhsan Odabaşı (70) tutuklanırken; H.O. (74) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLDU?

Olay, 1 Şubat sabahı Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 1'i kadın 2 kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a, diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ SAPTANDI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gül Seher Göksan ile kuaför Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. Göksan ile Arıkan'ın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı.

2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. ile kardeşi İhsan Odabaşı olayda kullanıldığı tahmin edilen silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kardeşler, adliyeye sevk edildi. 8 saat süren sorgunun ardından İhsan Odabaşı tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABİSİNİ SUÇLADI İhsan Odabaşı verdiği ifadesinde, "Ağabeyim ve 2 kişiyle aynı araçtaydık. Göksan ve ağabeyim tartıştı. Tartışma büyüyünce Göksan silahını çıkardı. Çıkan arbedede silah ateş aldı. Turan Emre Arıkan da olayı görüp ağabeyimin üzerine geldi. Ağabeyim de kendisini korumak için Arıkan'a ateş etti" dedi. 'GÖKSAN'IN EVİNE KARDEŞİM GİTTİ' H.O ise ifadesinde, "Daha önce Göksan'la tanışıyorduk. Benden borç para istemişti. Bu durum daha önce de yaşandığı için kardeşim karşı çıktı. Olay günü kardeşim parayı kendisinin götüreceğini söyleyerek Göksan'ın evine gitti. Kardeşim bir süre sonra geri döndü ve parayı verdiğini söyledi." dedi.