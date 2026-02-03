Habertürk
Habertürk
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan'ın silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeşten İhsan Odabaşı tutuklandı, H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonrası meydana geldiği öne sürüldü.

        Giriş: 03.02.2026 - 01:27 Güncelleme: 03.02.2026 - 01:27
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan’ın (23) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten İhsan Odabaşı (70) tutuklanırken; H.O. (74) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        NE OLDU?

        Olay, 1 Şubat sabahı Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 1'i kadın 2 kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a, diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ SAPTANDI

        Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gül Seher Göksan ile kuaför Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. Göksan ile Arıkan'ın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı.

        2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. ile kardeşi İhsan Odabaşı olayda kullanıldığı tahmin edilen silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan kardeşler, adliyeye sevk edildi. 8 saat süren sorgunun ardından İhsan Odabaşı tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ABİSİNİ SUÇLADI

        İhsan Odabaşı verdiği ifadesinde, "Ağabeyim ve 2 kişiyle aynı araçtaydık. Göksan ve ağabeyim tartıştı. Tartışma büyüyünce Göksan silahını çıkardı. Çıkan arbedede silah ateş aldı. Turan Emre Arıkan da olayı görüp ağabeyimin üzerine geldi. Ağabeyim de kendisini korumak için Arıkan'a ateş etti" dedi.

        ‘GÖKSAN'IN EVİNE KARDEŞİM GİTTİ’

        H.O ise ifadesinde, "Daha önce Göksan'la tanışıyorduk. Benden borç para istemişti. Bu durum daha önce de yaşandığı için kardeşim karşı çıktı. Olay günü kardeşim parayı kendisinin götüreceğini söyleyerek Göksan'ın evine gitti. Kardeşim bir süre sonra geri döndü ve parayı verdiğini söyledi." dedi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay saatinde İhsan Odabaşı'nın Göksan ve Arıkan'ı aracına aldığı ve bir süre sonra hareketsiz şekilde sokağa bıraktığını tespit etti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

