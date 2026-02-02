Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde orta saha arayışını hızlandırdı; Wolfsburg'da forma giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı.
Giriş: 02.02.2026 - 18:04 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:04
1
Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi.
2
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
3
Oyuncuyla prensip anlaşması sağlandığı aktarılırken, kulüpler arasında henüz mutabakat olmadığı öğrenildi.