Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
Şanlıurfa'da, kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru 33 yaşındaki Serkan İ.'yi ayağından vurup, altın ve paraları alarak kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Şanlıurfa'da olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.
KAR MASKELİ 3 ŞÜPHELİ GELDİ
Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı.
MÜDAHALE EDEN POLİSİ VURDULAR
DHA'daki habere göre izinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu.
ALTIN VE PARALARLA KAÇTILAR
Şüpheliler, aldıkları altın ve paralarla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
POLİS, SOYGUNCULARI ARIYOR
Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.