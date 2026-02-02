Habertürk
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!

        Şanlıurfa'da, kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru 33 yaşındaki Serkan İ.'yi ayağından vurup, altın ve paraları alarak kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Giriş: 02.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:40
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Şanlıurfa'da olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.

        KAR MASKELİ 3 ŞÜPHELİ GELDİ

        Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı.

        MÜDAHALE EDEN POLİSİ VURDULAR

        DHA'daki habere göre izinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu.

        ALTIN VE PARALARLA KAÇTILAR

        Şüpheliler, aldıkları altın ve paralarla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

        POLİS, SOYGUNCULARI ARIYOR

        Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

