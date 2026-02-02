Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu! Şanlıurfa'da, kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru 33 yaşındaki Serkan İ.'yi ayağından vurup, altın ve paraları alarak kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 02.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:40

