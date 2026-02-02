Habertürk
        Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı ve kızı Nisa Bağcı hayatını kaybetti, annesi Emine Bağcı ile diğer kızı Esra Bağcı hastanede tedaviye alındı

        Giriş: 02.02.2026 - 14:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:10
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı (42) ve kızı Nisa Bağcı (15) hayatını kaybetti, annesi Emine Bağcı (73) ile diğer kızı Esra Bağcı (14) hastanede tedaviye alındı.

        İHBAR ÜZERİNE EKİPLER ADRESE SEVK EDİLDİ

        Olay, Hassa ilçesinde 4 kişilik Bağcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde adrese sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde bir süre önce eşini kaybeden Nuh Bağcı ile kızları Nisa ve Esra ile annesi Emine Bağcı'nın hareketsiz yattığını gördü.

        BABA VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerin kontrolünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh ve Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emine ve Esra Bağcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Bağcı'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Baba ve kızının cenazeleri morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

