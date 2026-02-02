Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!

        İzmir'de, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin görülen davaya giren bilirkişi raporunda, Ebrar'ın annesi Songül Lök'ün teknik yönden tali kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Duruşmada konuşan anne Lök, "Ben cehennemi yaşıyorum. Kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma 'Git asansörün altında öl' mü diyeceğim? Çok doluyum" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de olay, 20 Eylül 2025'te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın (9) üzerine düştü.

        EBRAR 9 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        FİRMA YETKİLİLERİ TUTUKLANDI

        Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. ise serbest bırakıldı.

        RÜZGARA RAĞMEN ÜÇLÜ KOLTUK BAĞLANMADI

        Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, üçlü koltuğu koyduklarında 'fırtına' denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söyledikleri iddianamede yer buldu. Olayda Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. A.H.M.'nin ise kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları etken olduğu, Ebrar’ın ise etkisinin olmadığı belirtildi.

        9 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Şüphelilerin olayının yaşanabileceğini ön görmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri; ancak platformdaki Ebrar’ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu sebepten sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        SANIKLAR 2’NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

        Şüphelilerin yargılanmalarına bugün Menderes 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan A.H.M. ise duruşmada yer almadı. Ebrar’ın annesi Songül Lök ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

        Duruşmada hakim, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirtip okudu. Raporda Mustafa Güngör’ün teknik yönden tali kusurlu, Efecan Güngör’ün ise asli kusurlu olduğu belirlendi.

        ANNE TALİ KUSURLU BULUNDU

        Raporda Ebrar’ın gözetiminde olduğu için anne Songül Lök’ün de tali kusurlu olduğu, Ebrar’ın ise kusuru bulunmadığı belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Efecan Güngör, “Asansör dengesiz olsaydı diğer koltukları da indiremezdik. Kurulan zemin sabitti. Kurulum ve denge problemi yoktu" dedi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ise “Asansörde hiçbir teknik problem yoktu. İki eşya indirdiğimizde de hiçbir sorun olmadı. Olsaydı onlarda da olurdu" ifadelerini kullandı.

        "AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

        Olayda kızını kaybeden ve bilirkişi raporunda da tali kusurlu olduğu belirtilen Songül Lök de şu ifadeleri kullandı:

        “Olaydan bir gün önce kardeşime yardıma gitmiş, tüm eşyaları kolilemiştik. Olay günü gelen nakliyeciler bizden kahvaltı isteyince kolilerden kahvaltı için eşya çıkardık. Kahvaltı sonrasında eşyaları yeniden kolilerken kızım bilgim dışında dışarı çıkmış. Böyle bir şey olacağını aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Hiçbir anne evladının başına bunun gelmesini istemez."

        TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

        Beyanların ardından iddia makamı sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu. Mütalaaya ilişkin söz verilen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Mütalaada yeniden söz verilen Songül Lök gözyaşlarını tutamadı. Lök, “Herkes kendini benim yerine koysun. Kızımdan başka kimsem yok. Çalıştım çabaladım, kızımı okutmaya çalıştım. Kızım 9 yaşındaydı. Ben cehennemi yaşıyorum. Kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma ‘Git asansörün altında öl’ mü diyeceğim? Çok doluyum" dedi.

        Savunmalar ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren hakim duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 31 Ocak 2026 (Şah Damarına Nasıl Stent Uygulanır?)

        Şah damarına nasıl stent uygulanır? Felç geçirme riskli önlenebilir mi? Beyin anevrizması nedir? Anevrizma genetik mi? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konuğu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez oluyor. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.  

        #Ebrar Aktaş
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!