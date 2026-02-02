Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!

Maltepe'de Cihan B. (40) yönetimindeki lüks otomobil, aracında seyir halinde olan çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) aracına çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Cihan B. kaçtı. Cihan B.'nin aracındaki 3 kişi ifadesinde, birlikte alkol aldıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden Mustafa Karamehmetoğlu

Polis ekiplerince yakalanan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Cihan B.'nin idrar testinde alkol kullandığı belirlendi.

REKLAM

TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Kaza, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 04.50 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lüks otomobille seyir halinde olan Cihan B., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı.

Kaza sonrası Cihan B. taksiye binerek olay yerinden kaçarken, aracındaki 3 kişi bekledi.

7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Mustafa Karamehmetoğlu

Polis, Cihan B.'nin aracındaki 3 kişinin de tanık olarak ifadesini aldı. Tanıklar kaza öncesi Cihan B. ile birlikte bir restoranda alkol aldıklarını söyledi.