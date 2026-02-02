Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!

        İstanbul Maltepe'de sabaha karşı meydana gelen kazada dehşet yaşandı. Olayda Cihan B. yönetimindeki lüks otomobil, çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan sürücü kaçtı. Alkollü olduğu belirlenen ve yakalanan Cihan B.'nin ise 7 suç çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Maltepe'de Cihan B. (40) yönetimindeki lüks otomobil, aracında seyir halinde olan çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) aracına çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Cihan B. kaçtı. Cihan B.'nin aracındaki 3 kişi ifadesinde, birlikte alkol aldıklarını söyledi.

        Hayatını kaybeden Mustafa Karamehmetoğlu
        Hayatını kaybeden Mustafa Karamehmetoğlu

        Polis ekiplerince yakalanan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Cihan B.'nin idrar testinde alkol kullandığı belirlendi.

        REKLAM

        TAKSİYE BİNİP KAÇTI

        Kaza, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 04.50 sıralarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, lüks otomobille seyir halinde olan Cihan B., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı.

        Kaza sonrası Cihan B. taksiye binerek olay yerinden kaçarken, aracındaki 3 kişi bekledi.

        7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hayatını kaybeden Mustafa Karamehmetoğlu
        Hayatını kaybeden Mustafa Karamehmetoğlu

        Polis, Cihan B.'nin aracındaki 3 kişinin de tanık olarak ifadesini aldı. Tanıklar kaza öncesi Cihan B. ile birlikte bir restoranda alkol aldıklarını söyledi.

        REKLAM

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla Cihan B. yakalandı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Cihan B.'ye yapılan idrar testinde alkol kullandığı belirlendi.

        SARIYER'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Cihan B., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Mustafa Karamehmetoğlu'nun cenazesi ise Sarıyer Zekeriyaköy'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Mustafa Karamehmetoğlu'nun ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve mesai arkadaşları katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da husumetli taraflar ikinci kez kavga etti: 11 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün kırsalda kavga eden iki grup, bu akşam ise ilçe merkezinde karşılaşınca taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İki olayda 11 kişi yaralandı.  (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!