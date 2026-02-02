Epstein belgelerinde Trump'a atıf yapılan 5 bin 300 dosya bulunuyor

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel suçlu Jeffrey Epstein dosyasına dair yaklaşık 3 milyon sayfa belge yayınladı. Bu belgelerde Başkan Trump'a atıf yapılan yaklaşık 5 bin 300 dosya bulunuyor.

Dosyalar, 2000'lerin başına kadar Epstein'ın yakın arkadaşı olan Trump'a yapılan atıflarla dolu. Trump bu ilişkiyi defalarca önemsiz gösterdi ve Epstein ile ilgili herhangi bir suçu reddetti.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan son e-postalar, hükümet dosyaları, videolar ve diğer kayıtlarda; Trump, eşi, Florida'daki Mar-a-Lago kulübü ve diğer ilgili kelime ve ifadelerle ilgili 38 binden fazla atıf içeren 5 bin 300'den fazla dosya tespit etti.

Bakanlığın geçen yılın sonunda yayınladığı Epstein dosyalarının önceki bölümlerinde, Trump ile ilgili referanslar içeren 130 dosya daha bulunuyordu.

Trump'tan bahseden belgelerin çoğu, Epstein'ın e-posta gelen kutusuna düşen haber makaleleri ve diğer kamuya açık materyaller. Bu dosyalardan hiçbiri Trump ve Epstein arasındaki doğrudan iletişimi içermiyor. Dosyalardan çok azı, iki adamın arkadaş olduğu 2000'lerin başına kadar uzanıyor.

FBI'ın Batı Virginia'daki Ulusal Tehdit Operasyon Merkezi'ne gönderilen bir düzineden fazla ihbar Epstein dosyalarında bulunuyor. Bu ihbarların bazıları, Trump ve Epstein'ın cinsel istismar suçlamalarını içeriyor. FBI yetkilileri geçen yaz bu ihbarları bir özet halinde derledi ve bu özet cuma günü yayınlanan dosyalar arasında yer aldı.

Yeni yayınlanan dosyalar, federal soruşturmacıların Epstein'ın kurbanlarıyla yaptıkları görüşmelerin notlarını ve transkriptlerini de içeriyor. Bu kurbanlardan bazıları Trump ile olan etkileşimlerini anlatıyor. Örneğin, Eylül 2019'da yapılan bir görüşmeden alınan el yazısı notlarda, Epstein'ın Manhattan hapishanesinde intihar etmesinden yaklaşık bir ay sonra, adı gizli tutulan bir kurbanın, koyu yeşil bir arabayla Mar-a-Lago'ya götürülerek Trump ile tanıştığını hatırladığı belirtiliyor. Kurban, Epstein'ın Trump'a "Bu iyi bir tane, değil mi?" dediğini söylüyor. Notlar, Trump'ın herhangi bir suistimalde bulunduğunu ima etmiyor. Başka bir dosyada, Epstein için çalışan Juan Alessi'nin, Trump'ın diğer tanınmış kişilerle birlikte Epstein'ın evini ziyaret ettiğini yetkililere söylediği bildiriliyor. Beyaz Saray sözcüsü, belirli belgelerle ilgili sorulara yorum yapmayı reddetti. Yeni dosyaların bazıları, Adalet Bakanlığı veya Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin geçen yılın sonunda yayınladığı e-postaların ve diğer kayıtların kopyaları. Bu dosyalar, Trump ve Epstein'ın ilişkisi sona erdikten çok sonra bile Epstein'ın eski arkadaşına yoğun bir şekilde odaklandığını ve Trump'ın siyasi yükselişini kendi amaçları için kullanmanın yollarını aradığını gösteriyor. Yeni yayınlanan bazı dosyalar, Epstein'ın Başkan Trump'ı yakından takip ettiği izlenimini pekiştiriyor. Örneğin 2018'de Epstein'ın muhasebecisi, ona Trump ve yıllardır Trump'ın ana kredi kuruluşu olan Deutsche Bank hakkında Kongre'nin soruşturmalarına ilişkin bir Reuters makalesinin bağlantısını e-posta ile gönderiyor. E-postanın gönderildiği tarihte Deutsche Bank, Epstein'ın da ana bankası. Belgeler arasında, Epstein'ın Trump'la olan ilişkisine dair önceki haberleri doğrulayan dosyalar da bulunuyor.

Yeni yayınlanan bazı dosyalar, Epstein'ın Başkan Trump'ı yakından takip ettiği izlenimini pekiştiriyor. Örneğin 2018'de Epstein'ın muhasebecisi, ona Trump ve yıllardır Trump'ın ana kredi kuruluşu olan Deutsche Bank hakkında Kongre'nin soruşturmalarına ilişkin bir Reuters makalesinin bağlantısını e-posta ile gönderiyor. E-postanın gönderildiği tarihte Deutsche Bank, Epstein'ın da ana bankası. REKLAM Belgeler arasında, Epstein'ın Trump'la olan ilişkisine dair önceki haberleri doğrulayan dosyalar da bulunuyor. Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama Haberi Görüntüle Gizemli 'Melania' kim? 2002 yılında, Melania adında bir kadın, Epstein'ın uzun süredir ortağı olan ve seks kaçakçılığı operasyonuna katıldığı için 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'e bir e-posta yazıyor. E-postanın göndereninin, yaklaşık üç yıl sonra Trump ile evlenen gelecekteki first lady Melania Knavs (Trump) olup olmadığı belli değil. E-posta, New York dergisinin Epstein'ın Maxwell ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını içeren profilini yayınlamasından kısa bir süre sonra gönderiliyor. Makalede, Trump'ın Epstein'ı "harika bir adam" olarak nitelendirdiği ve "O da benim kadar güzel kadınları seviyor ve çoğu genç kadınlar" dediği bir alıntı yer alıyor.

2002 Ekim tarihli e-posta "Sevgili G!" diye başlıyor. "NY dergisinde JE (Jeffrey Epstein) hakkında güzel bir yazı var. Fotoğrafta harika görünüyorsun. Dünyanın dört bir yanını dolaşmakla çok meşgul olduğunu biliyorum. ... İyi eğlenceler!" Gönderen, "Sevgiler, Melania" diye imzalıyor. Gönderenin e-posta adresi gizli. Trump ile ilgili başka çeşitli referanslar da bulunuyor Bir dosya, 2019 yılına ait Epstein ile Trump'ın eski danışmanı Stephen K. Bannon arasındaki bir dizi kısa mesajı gösteriyor. Bunlardan birinde Trump'ın bir konuşma yaptığı bir fotoğraf yer alıyor. Trump'ın yüzü siyah bir sansür kutusu ile kapatılmış. (Bannon mesajlar hakkında yorum yapmayı reddetti.) Aralık ayında Adalet Bakanlığı, Epstein'ın New York'taki malikanesinin bir fotoğrafını web sitesinde yayınladı ve ardından kaldırdı. Fotoğrafta, bir çekmecenin içinde Trump'ın bir grup kadınla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı görünüyordu. Bakanlık daha sonra fotoğrafı yeniden yayınladı ve Epstein'ın kurbanlarını korumak için geçici olarak kaldırıldığını açıkladı. Cuma günü yayınlanan bir başka e-posta, Epstein'ın 2011 yılında Trump ile iletişime geçip geçmemeyi düşündüğünü gösteriyor. Epstein, özel bir dedektife gönderdiği e-postada, Virginia Giuffre hakkında Trump ile konuşmak istediğini belirtiyor. Geçen yıl intihar eden Giuffre, Epstein'ın en tanınmış kurbanlarından biriydi. Mar-a-Lago'da çalışırken Epstein'ın ağına düşürüldüğünü söylemişti.

E-postada Epstein, özel dedektife Trump ile iletişime geçmeden önce başka alternatifler olup olmadığını soruyor. Epstein Trump'a bir kadın tanıştırıyor Cuma günü yayınlanan belgelerde bir FBI notu da yer alıyor. Belgede Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından birinin FBI'ya, Epstein'in ortağı olan Ghislaine Maxwell'in bir partide Donald Trump'a kendisini tanıttığını ve "müsait olduğunu" ima ettiğini söylediği yazıyor. Kadının o partide 22 yaşında olduğu belirtiliyor. FBI notu, Maxwell'in federal seks kaçakçılığı suçlamalarından mahkum edilmesinden birkaç ay önce, 2021 ortasında yazılmış. Notta tanığın, Trump ile arasında "Hiçbir şey olmadı" dediği belirtiliyor. Notta, Trump'ın kadını Florida'daki Mar-a-Lago kulübüne davet ettiği yazıyor. FBI notuna göre Maxwell, "Oh, sanırım senden hoşlanıyor. Ne şanslısın" gibi şeyler söylüyor ve kurbanı Trump'ın hoşuna gideceğini düşündüğü kıyafetler giymeye teşvik ediyor. ABD Adalet Bakanlığı, Trump iddialarını reddediyor ABD Adalet Bakanlığı ise şu açıklamayı yapıyor: "Bazı belgeler, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'ya sunulan, Başkan Trump aleyhine doğru olmayan ve sansasyonel iddialar içeriyor. Açıkça belirtmek gerekirse, bu iddialar asılsız ve yanlıştır. Eğer bu iddialarda en ufak bir doğruluk payı olsaydı, çoktan Başkan Trump aleyhine bir silah olarak kullanılmış olurlardı."

Trump dedikoduları da Epstein maillerinde Jeffrey Epstein ile eski ABD Hazine Bakanı ve Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers arasındaki çok sayıda e-posta, iki adamın Donald Trump'ın ilk Başkanlık döneminde onun hakkında dedikodu yaptığını gösteriyor. Summers, Mayıs 2017'de gönderdiği bir e-postada "Donald ne kadar suçlu?" diye soruyor ve Rusya'nın Trump'ın 2016 Başkanlık Seçimleri'ni kazanmasına yardım ettiği iddiasını tartışmaya açıyor. Summers bu fikri "makul ama kesin değil" olarak değerlendiriyor. Epstein, "Senin dünyan onun gerçekte ne kadar aptal olduğunu anlamıyor" diye yanıtlıyor. Daha önceki, Ekim 2016 tarihli bir e-postada Summers, Epstein'a "Trump'ın gerçek bir kokain kullanıcısı olduğu fikri ne kadar makul?" diye soruyor. Epstein "Sıfır" yanıtını veriyor. Temmuz 2017'de Summers, Epstein'a şöyle yazıyor: "Bence arkadaşın akıl hastası." Epstein'in cevabı ise şöyle: "Arkadaşım değil ve bunu sana daha önce söyledim." Her ikisi de Trump'ın adını anmasa da, onun dış politika eylemlerini ve Summers'ın dediği gibi Hillary Clinton'dan daha iyi olup olmadığını tartışmaya devam ediyor.