Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!

Antalya'nın Aksu ilçesinde hortumun vurduğu bölgelerde hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü.

DHA'nın haberine göre Antalya’da geçen hafta pazartesi gecesi etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, hortum ve fırtına nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü.

Aksu ilçesinde Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Hortumun etkilediği alanda bakım için karaya çekilen tekneler ile kıyıdaki tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrilip üst üste gelirken, bazıları ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Milyonlarca lira değerindeki teknelerin bir kısmı hortumla birlikte karaya savruldu, karada bulunan bazı tekneler ise parçalanarak metrelerce uzağa fırladı.

Hasar gören ve batan tekneler için bölgede kaldırma çalışmaları başlatıldı. Teknelerin bazıları vinç ile kaldırılırken, alanda iş makineleriyle de temizlik yapıldı. Diğer yandan, hortum nedeniyle batan bazı teknelerin hala suyun içerisinde olduğu görüldü.