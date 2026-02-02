Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!

Olay 13 Kasım 2025'te Malatya'da meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K., Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Mermi şoföre isabet etmezken otobüste bulunan bir yolcu, kırılan camın isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası, uzman çavuş olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli K.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 'Olası kast ile silahla basit yaralama', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi.