Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava! | Son dakika haberleri

        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!

        Malatya'da, trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı belediye otobüsünün sürücüsüne ateş açan uzman çavuş hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelinin 'Olası kast ile silahla basit yaralama', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 02.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay 13 Kasım 2025'te Malatya'da meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K., Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre, tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Mermi şoföre isabet etmezken otobüste bulunan bir yolcu, kırılan camın isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası, uzman çavuş olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli K.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 'Olası kast ile silahla basit yaralama', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da hortum sonrası enkaz kaldırılıyor; su ise çekilmedi

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hortumun vurduğu bölgelerde hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına