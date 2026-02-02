Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ocak ayı içerisinde Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda bazıları şüphelilerin giydikleri ayakkabının içinde toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerinde artışa neden oldu.
HABUR SINIR KAPISINDA OPERASYONLAR
DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda gümrük muhafaza birimlerince yürütülen risk analizi ve kontroller neticesinde, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi.
41 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ: 297 MİLYON TL
Piyasa değeri yaklaşık 297 milyon TL olan altınlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.