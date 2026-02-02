Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ocak ayı içerisinde Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda bazıları şüphelilerin giydikleri ayakkabının içinde toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 08:29 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerinde artışa neden oldu.

        HABUR SINIR KAPISINDA OPERASYONLAR

        DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda gümrük muhafaza birimlerince yürütülen risk analizi ve kontroller neticesinde, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi.

        REKLAM

        41 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

        Yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.

        PİYASA DEĞERİ: 297 MİLYON TL

        Piyasa değeri yaklaşık 297 milyon TL olan altınlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vatandaşların İBAN'ını kullanarak bahis sitelerinin 1 milyar 699 milyon TL'lik para transferini yapan örgüte operasyon: 19 gözaltı

        Hatay'da vatandaşların İBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

        #şırnak
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"