Necdet Kökeş, Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.
Necdet Kökeş, hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti
Giriş: 02.02.2026 - 14:47 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:19
Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kökeş, 82 yaşında vefat etti.
Necdet Kökeş, son röportajını Habertürk'ten Aytekin Teker'e vermişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ