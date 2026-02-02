Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.485,00 %-2,55
        DOLAR 43,4948 %0,01
        EURO 51,5744 %0,01
        GRAM ALTIN 6.492,30 %-4,37
        FAİZ 34,65 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 110,21 %-5,39
        BITCOIN 76.633,00 %0,26
        GBP/TRY 59,5423 %-0,06
        EUR/USD 1,1847 %-0,03
        BRENT 65,93 %-4,89
        ÇEYREK ALTIN 10.614,92 %-4,37
        Haberler Ekonomi Otomobil Togg'un yeni rengi ve ismi belli oldu! Yerli otomobil Togg 'Seyhan' rengiyle geliyor - Otomobil Haberleri

        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu

        Togg, Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan yeni beyaz rengi 'Seyhan'ı kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli otomobil markası Togg halihazırda Türkiye'nin farklı bölgelerini temsilen 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya', 'Pamukkale', 'Urla', 'Ayder' ve 'Mardin' renklerini kullanıcıların ilgisine sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yerli otomobil markası Togg, şubat itibarıyla Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan yeni beyaz rengi 'Seyhan'ı ilk kez kullanıcılarla buluşturacak.

        Togg halihazırda Türkiye’nin farklı bölgelerini temsilen 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya', 'Pamukkale', 'Urla', 'Ayder' ve 'Mardin' renklerini kullanıcıların ilgisine sunarken, Akdeniz bölgesini de 'Seyhan' rengiyle yolculuğuna dahil etti.

        Kullanıcıların hem T10X hem de T10F modellerinde 'Seyhan'ı da tercih edebilecekleri açıklandı.

        750 BİN TL'YE SIFIR FAİZ KAMPANYASI

        Öte yandan, Togg, şubat kampanyası kapsamında bireysel ve kurumsal kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonuna 750 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 62 bin 500 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor. Aynı kullanıcılar için T10X V2’ye 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 41 bin 667 TL aylık geri ödemeli alternatif de sunuluyor.

        Bireysel kullanıcılar dilerlerse T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2.37 faizli 48 ay vadeli 68 bin 292 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL krediye yüzde 2.41 faizli 48 ay vadeli 52 bin 722 TL aylık geri ödemeli ya da T10X ve T10F 4More versiyonu için 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2.32 faizli 36 ay vadeli 68 bin 870 TL aylık geri ödemeli seçenekten de yararlanabiliyor.

        Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL krediye yüzde 2.69 faizli 48 ay vadeli 49 bin 798 TL aylık geri ödemeli, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin TL krediye yüzde 2.66 faizli 48 ay vadeli 72 bin 351 TL aylık geri ödemeli imkânı sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı

        Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?