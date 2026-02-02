Habertürk
Habertürk
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!

        Isparta'da, bulunan bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi üzerine veliler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:39
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı.

        VELİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

