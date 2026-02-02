Bu hafta gökyüzü ‘artık saklanma, sahne sizin’ diyor. 2 Şubat’ta Aslan burcundaki Dolunay sahne ışıklarını yakıyor.

Kendinizi bastırdığınız, geri çektiğiniz, ‘şimdi sırası değil’ dediğiniz ne varsa işte tam da bu zamanlarda görünür oluyor.

Tabii Dolunay’da ego savaşları yaşanabilir; fark edilme ihtiyacı artarken, ilgi görmemek abartılı tepkilere neden olabilir.

Diğer yandan 4 Şubat’ta Uranüs ileri harekete geçiyor. Aylardır bekleyen konular hızlanıyor. 7 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçerken akıl değil, sezgi konuşuyor.

Peki 2 – 8 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…

Sevgili Koçlar, aşk hayatınızda ya da yaratıcı bir konuda bir tamamlanma ve görünürlük yaşanabilir.

Sevgili Boğalar, ev, aile ve özel hayatla ilgili bir karar netleşiyor, duygularınızı saklamayacaksınız.

Sevgili İkizler burçları, iletişim, yakın çevre ve önemli konuşmalar öne çıkabilir; söylenen sözler kalıcı olabilir.

Sevgili Yengeçler, maddi konular ve özdeğer alanında bir farkındalık yaşanabilir; hak ettiğinize kavuşuyorsunuz.

Sevgili Aslanlar, kendinizle ilgili önemli bir döngü kapanıyor, görünürlük artıyor ve artık sahne size dönüyor.

Sevgili Başaklar, bilinçaltında sizi yoran bir mesele tamamlanıyor, gizli kalan bir duygu açığa çıkabilir.

Sevgili Teraziler, sosyal çevre ve hedeflerde netleşme var; bir ilişki ya da bir bağ yön değiştirebilir.

Sevgili Akrepler, kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili somut bir sonuç alabilirsiniz.

Sevgili Yaylar, hayat yönünüz, inançlarınız ya da gelecek planlarınızla ilgili güçlü bir fark ediş yaşayabilirsiniz.

Sevgili Oğlaklar, paylaşımlar, borçlar ya da duygusal bağlarla ilgili bir yüzleşme gündeme gelebilir.

Sevgili Kovalar, ikili ilişkiler ve ortaklıklarda denge netleşiyor; karşılıklı kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Balıklar, iş, günlük düzen ve sorumluluklarla ilgili bir süreç tamamlanıyor, rutinleriniz değişebilir.