        Sivas'ta müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!

        Sivas'ta kedilerin beslenildiği iki katlı müstakil evde çıkan yangında 26 kedi öldü. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı halde kurtarılan 10 kedi ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı

        Giriş: 02.02.2026 - 01:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 01:31
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Yangın saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 8. Sokak üzerinde N.H'ye ait 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı.

        İçerisinde sadece kedilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        DUMANDAN ZEHİRLENEN 26 KEDİ ÖLDÜ

        Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre, yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek ölürken, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

        Hayvansever N.H'nin bir başka evde oturduğu, bu binayı ise kedilere tahsis ettiği öğrenildi. Ayrıca evde 36 kedinin bulunduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

