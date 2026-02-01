Mustafa Denizli: Güç dengesi farklı olan iki takım!

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı ve taraftarının önünde 4-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray-Kayserispor mücadelesini değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumları:

"GÜÇ DENGESİ FARKLI OLAN İKİ TAKIM"

"Esasında güç dengesi çok farklı olan iki takımın maçını izledik. Bir tanesi ligden düşmemek, diğeri şampiyonluk için mücadele eden bir takımdı. Futbol keyfini alamıyorsun yani… Karşılıklı baskılar, ataklar, gidip gelmeler… Böyle maçlara bu ligde çok az şahitlik ediyoruz zaten."

🦁 Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti



"NOA LANG KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"

"Noa Lang kötü bir görüntü vermedi. Mükemmel değil ama bu takımda çalışkanlığıyla iş yapabilir. Barış ile kıyasladığınızda, Barış'ın önünde olduğunu söylemek çok kolay değil."