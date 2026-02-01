Habertürk
        İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir

        İsrail basınında yer alan bir haberde, İsrail'in İran'a karşı olası bir savaşın maliyetinin yaklaşık 10 milyar doları bulabileceği belirtildi. Haberde, İsrail'in Haziran 2025'te İran'a savaşın yaklaşık 20 milyar 6,37 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:40
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        İsrail basını, İran’a karşı olası bir savaşın maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

        İsrail’de yayımlanan Calcalist ekonomi haber sitesinin haberinde, İran’a yönelik 13 Haziran 2025’te başlattığı son savaşın İsrail’e yaklaşık 20 milyar şekele (6,37 milyar dolar) mal olduğu ifade edildi.

        Haberde, İsrail güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin, çatışmanın süresine ve niteliğine bağlı olarak yeni bir çatışma turunun on milyarlarca şekele mal olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

        İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski ekonomi danışmanı (2011-2014) Reem Aminoach’ın değerlendirmelerine yer verilen haberde, Aminach’ın, "Nispeten en az maliyetli senaryo, İsrail’in hiç saldırı başlatmamasıdır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

        Aminoach, İsrail’in saldırı başlatmaması durumunda bile ciddi maliyetlerin söz konusu olacağını vurgulayarak, "Bu, hiçbir maliyet olmayacağı anlamına gelmez. Hava savunma sistemleri milyarlarca şekele mal olur. Böyle bir senaryoda yalnızca askeri maliyet 7 ila 10 milyar şekel (2,23 ila 3,18 milyar dolar) arasında olabilir." dedi.

        Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski danışmanlarından (2014-2017) Şaşon Haddad'ın, İran ile geçen yıl haziran ayında yaşanan çatışmaya benzer bir savaş durumunda maliyetin 15 ila 25 milyar şekel (4,78 ila 8 milyar dolar) arasında değişebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

        Bahsedilen rakamların yalnızca askeri harcamaları kapsadığı, sivil maliyetlerin ise bu hesaplamalara dahil edilmediğine işaret edilen haberde, dolayısıyla bu maliyetin 30 milyar şekele (yaklaşık 9,8 milyar dolar) kadar çıkabileceği belirtildi.

        ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

        İran lideri Ali Hamaney de bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

        İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

