İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir

İsrail basını, İran’a karşı olası bir savaşın maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

İsrail’de yayımlanan Calcalist ekonomi haber sitesinin haberinde, İran’a yönelik 13 Haziran 2025’te başlattığı son savaşın İsrail’e yaklaşık 20 milyar şekele (6,37 milyar dolar) mal olduğu ifade edildi.

Haberde, İsrail güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin, çatışmanın süresine ve niteliğine bağlı olarak yeni bir çatışma turunun on milyarlarca şekele mal olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski ekonomi danışmanı (2011-2014) Reem Aminoach’ın değerlendirmelerine yer verilen haberde, Aminach’ın, "Nispeten en az maliyetli senaryo, İsrail’in hiç saldırı başlatmamasıdır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Aminoach, İsrail’in saldırı başlatmaması durumunda bile ciddi maliyetlerin söz konusu olacağını vurgulayarak, "Bu, hiçbir maliyet olmayacağı anlamına gelmez. Hava savunma sistemleri milyarlarca şekele mal olur. Böyle bir senaryoda yalnızca askeri maliyet 7 ila 10 milyar şekel (2,23 ila 3,18 milyar dolar) arasında olabilir." dedi.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski danışmanlarından (2014-2017) Şaşon Haddad'ın, İran ile geçen yıl haziran ayında yaşanan çatışmaya benzer bir savaş durumunda maliyetin 15 ila 25 milyar şekel (4,78 ila 8 milyar dolar) arasında değişebileceği değerlendirmesine de yer verildi.