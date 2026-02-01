Habertürk
Habertürk
        Yolcu otobüsü devrildi! 8 can kaybı, 26 yaralı var!

        Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:10
        Yolcu otobüsü devrildi! 8 can kaybı var!
        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Antalya Valisi Hulusi Şahin de can kaybının arttığını belirterek, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı." açıklamasında bulundu.

        VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, “Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

