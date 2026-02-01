İstanbul'da bir adam cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
İstanbul'da tartıştığı kadın sürücünün cipinin camını dirseğiyle kıran kişi, elini içeri sokarak kapıyı açtı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi. Polis, saldırganın yakalanması için inceleme başlattı
Başakşehir'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın sürücünün cipinin camını dirseğiyle kırdı. Sokak ortasındaki saldırıyı başka bir kadın sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi.
ARACA SALDIRDI
Bir kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın sürücünün cipine saldırdı.
DİRSEĞİYLE CAMI KIRDI
Dirseğiyle şoför kapısının camını kıran saldırgan, elini içeri sokarak kapıyı açtı.
KORKU DOLU ANLAR TELEFON KAMERASINDA
Kadın sürücünün korku dolu anlarını trafikteki başka bir kadın sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.