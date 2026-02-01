Habertürk
        İstanbul'da bir adam cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı

        İstanbul'da tartıştığı kadın sürücünün cipinin camını dirseğiyle kıran kişi, elini içeri sokarak kapıyı açtı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi. Polis, saldırganın yakalanması için inceleme başlattı

        Giriş: 01.02.2026 - 12:14 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:28
        Başakşehir'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın sürücünün cipinin camını dirseğiyle kırdı. Sokak ortasındaki saldırıyı başka bir kadın sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi.

        ARACA SALDIRDI

        Bir kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın sürücünün cipine saldırdı.

        DİRSEĞİYLE CAMI KIRDI

        Dirseğiyle şoför kapısının camını kıran saldırgan, elini içeri sokarak kapıyı açtı.

        KORKU DOLU ANLAR TELEFON KAMERASINDA

        Kadın sürücünün korku dolu anlarını trafikteki başka bir kadın sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

