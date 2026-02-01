Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama: Savaş başlatırsa bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Hamaney, İran halkının ABD'nin tehditlerinden etkilenmediğini belirterek, "ABD, savaş başlatırsa, bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN BİZİMLE KONUŞUYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu belirtirken, netice konusunda umut vermedi.

Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.