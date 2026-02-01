Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama: Savaş başlatırsa bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli

        ABD-İran gerilimine ilişkin konuşan İran dini lideri Hamaney, "ABD, savaş başlatırsa bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

        Hamaney, İran halkının ABD'nin tehditlerinden etkilenmediğini belirterek, "ABD, savaş başlatırsa, bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı Haberi Görüntüle

        TRUMP: İRAN BİZİMLE KONUŞUYOR

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu belirtirken, netice konusunda umut vermedi.

        Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

        REKLAM

        Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

        ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.

        Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

        Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de kamyonetin çektiği tekne yola düştü

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü devrildi! 8 can kaybı var!
        Yolcu otobüsü devrildi! 8 can kaybı var!
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları