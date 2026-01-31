BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıklamasında, bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edildi.

"KREDİ KARTI LİMİTLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME"

"Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme" ile alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir."