Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı!

Devre arası transfer dönemi için hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferini de bitirmeye hazırlanıyor...

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; iki kulübün son pürüzleri gidermek için son görüşmeleri yaptığı ve genç futbolcunun kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!

Fenerbahçe genç ismin kiralanması için Fransız ekibine 4 milyon Euro ödeyecek. 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede ayrıca 3 milyon Euro'luk başarı bonusu da yer alacak. Sarı-lacivertliler genç forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Angers formasıyla 20 maçta 1.180 dakika forma giyen Cherif, 4 gollük katkı sağladı.