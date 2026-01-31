Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı!

        Transfer döneminde birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif'in transferi konusunda kulübü Angers'la anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 18:31 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Devre arası transfer dönemi için hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferini de bitirmeye hazırlanıyor...

        ANLAŞMAYA VARILDI

        Sarı-lacivertliler Fransa Ligue 1 temsilcisi Angers'la 19 yaşındaki santrforun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; iki kulübün son pürüzleri gidermek için son görüşmeleri yaptığı ve genç futbolcunun kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.

        ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!

        Fenerbahçe genç ismin kiralanması için Fransız ekibine 4 milyon Euro ödeyecek. 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede ayrıca 3 milyon Euro'luk başarı bonusu da yer alacak. Sarı-lacivertliler genç forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Bu sezon Angers formasıyla 20 maçta 1.180 dakika forma giyen Cherif, 4 gollük katkı sağladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?