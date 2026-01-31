Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı!
Transfer döneminde birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif'in transferi konusunda kulübü Angers'la anlaşmaya vardı.
Devre arası transfer dönemi için hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferini de bitirmeye hazırlanıyor...
ANLAŞMAYA VARILDI
Sarı-lacivertliler Fransa Ligue 1 temsilcisi Angers'la 19 yaşındaki santrforun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; iki kulübün son pürüzleri gidermek için son görüşmeleri yaptığı ve genç futbolcunun kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
Fenerbahçe genç ismin kiralanması için Fransız ekibine 4 milyon Euro ödeyecek. 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede ayrıca 3 milyon Euro'luk başarı bonusu da yer alacak. Sarı-lacivertliler genç forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Angers formasıyla 20 maçta 1.180 dakika forma giyen Cherif, 4 gollük katkı sağladı.