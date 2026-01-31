Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarı verdiği illerde sağanak yağış etkili oldu. Araçlar sular altında kaldı evleri su bastı sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

İZMİR'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde, sağanak bazı noktalarda etkili oldu. Gümüldür Mahallesi'nde dağdan akan yağmur suları tarım arazilerine doldu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yağmur uyarısının ardından, saat 11.00'de kent genelinde yağış başladı. Aralıklarla etkili olan sağanak hayayı olumsuz etkiledi. Dağdan inen yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Tarım arazileri de suyla doldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle Gümüldür'de sularda çekilmeye başladı.

MUĞLA'DA EVLERİ SU BASTI

Muğlanın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı. İlçede sabah saatlerinde özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen mahallelerinde etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle yol, trafiğe kapatıldı.