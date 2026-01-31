Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bir çok ilde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Son dakika haberleri

        Bir çok ilde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarı verdiği illerde sağanak yağış etkili oldu. Araçlar sular altında kaldı evleri su bastı sürücüler zor anlar yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:51
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarı verdiği illerde sağanak yağış etkili oldu. Araçlar sular altında kaldı evleri su bastı sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

        İZMİR'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        İzmir'in Menderes ilçesinde, sağanak bazı noktalarda etkili oldu. Gümüldür Mahallesi'nde dağdan akan yağmur suları tarım arazilerine doldu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yağmur uyarısının ardından, saat 11.00'de kent genelinde yağış başladı. Aralıklarla etkili olan sağanak hayayı olumsuz etkiledi. Dağdan inen yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Tarım arazileri de suyla doldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle Gümüldür'de sularda çekilmeye başladı.

        MUĞLA'DA EVLERİ SU BASTI

        Muğlanın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı. İlçede sabah saatlerinde özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen mahallelerinde etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle yol, trafiğe kapatıldı.

        AYDIN'DA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İncirliova-Koçarlı ve İncirliova-Germencik kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Bazı mahallelerde rögarlar taşarken, bazı tarım arazileri de su altında kaldı. İlçe genelinde birçok cadde ve sokak yağmur suyu ile dolarken, bazı araçlar su içerisinde kaldı. Yaşanan su baskınları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

        Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

