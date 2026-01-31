Habertürk
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek! Fırtına, sağanak ve karla karışık yağmur

        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek! Fırtına, sağanak ve karla karışık yağmur

        AKOM, İstanbul'da 4 Şubat'a kadar kuvvetli fırtına, sağanak yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği bilgisi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:58
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur için vatandaşları uyardı.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

        Halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

        Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

        Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.

