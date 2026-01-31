Habertürk
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan transfer mesajı: Eksiklerimizi biliyoruz ve çalışmaları sürdürüyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran'dan transfer mesajı: Eksiklerimizi biliyoruz ve çalışmaları sürdürüyoruz

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Camiaya kenetlenme çağrısı yapan Saran, "Bir kupa kazandık, doğru adımlarla neler yapabileceğimizi gösterdik. Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Süper Kupa'da bunu gördük. Birlikte olacağız ve sakin kalacağız. Sonunda hep birlikte şampiyon olacağız" dedi. Transferle ilgili de mesaj veren Başkan Sadettin Saran, "Eksiklerimizi biliyoruz ve çalışmaları sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 14:17 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:50
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, toplantının sonunda konuşma gerçekleştirdi.

        "BU KOLTUK BENİM İÇİN MAKAM DEĞİL, EMANETTİR"

        Kendisi ve yönetim kurulunun büyük bir mücadele verdiğini belirten Sadettin Saran, “Zaman zaman biz de bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyor gibi hissediyoruz. Oysa sadece 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Göreve geleli çok uzun bir süre olmadı. Bu sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu hep birlikte gördük. Yarıştığımız her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sporcularımız büyük bir mücadele veriyor. Umarım sezon sonunda tüm branşlarda güleceğimiz, gurur duyacağımız bir sezon yaşarız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük bir mücadele veriyoruz. Hem sportif hem kurumsal alanda Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam bir temek üzerine oturtmak istiyoruz. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var. Neşe, heyecan, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımızda ilk kupamızı kazandık. Bu doğru adımlarla, doğru duyguyla, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok büyük bir göstergesiydi. Bize şunu hatırlattı; Fenerbahçe kenetlenirse, isterse bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Fenerbahçe Opet Basketbol Takımımız bize bir gurur daha yaşattı. Türkiye Kupası’nı kazanan Potanın Kraliçeleri bu camianın ne kadar güçlü bir sportif kültüre sahip olduğunu gösterdi. Önemli olan o neşe duygusunu kaybetmemektir. Fenerbahçe’yi güçlü yapan şey bu. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Fenerbahçe başkanlığı kişisel meselelerin veya farklı hesapların kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu camianın huzurunu, birliğini ve sezon içerisindeki mücadelesini korumak hepimiz için öncelik olmalı. Bu koltuk benim değil, bu koltuk benim için bir makam değil bir emanettir. Buraya tutunmaya değil yakışır bir şekilde görev yapmaya geldim ben. Görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz” sözlerini sarf etti.

        "BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ŞAMPİYONLUK"

        Şampiyonluğa olan inancını ve birlik olmaları gerektiğini dile getiren Saran, “21 Eylül akşamına dönelim. Seçim bitmişti, kazanmıştık, hepimiz mutluyduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımla bir odaya girdik ve onlara şunu söyledim; Bugün en mutlu günümüz bugün bundan sonra böyle bir günümüz olmayacak, olmadı da. Çünkü artık sorumluluk başlıyor. Sonra tek bir ricada bulundum. Seçim sürecinde söz verdiğimiz her konu için hazırlıklara başlayalım dedim. Ben buraya uçuk projelerle gelmedim. Bazı projelerle ilgili de şu an önceliğimiz bu değil dedim. Buradan gittiğimizde en azından arkamızdan ‘Verdikleri bütün sözleri tuttular’ desinler dedim. Çocuklarımızın Fenerbahçelilik bilinciyle büyümesi için projelerimizi başlattık, kulübümüze yeni sponsorluklar kazandırdık, gelir alanlarımızı güçlendirdik, kombine sayısının artırılması için somut adımlar attık, iç işleyişimizin tespiti için gerekli çalışmaları başlattık, üzerimizdeki finansal yükten kurtularak Bankalar Birliği’nden çıktık. Bu noktaya gelinmesinde emeği olan Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Murat Ülker’e teşekkür etmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım camiaya seçim sürecinde ne söylediysek sadece onun peşindeyiz. Bizim sorumluluğumuz ve önceliğimiz bellidir. O da şampiyonluk. Bizi o hedefe taşıyacak olan da bugün sahada mücadele eden oyuncular" dedi.

        "EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ VE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

        Transferle ilgili de ellerinden geleni yaptıklarını belirten Saran, "Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

        Saran son olarak camiadan takıma destek çağrısında bulunup sözlerini şöyle noktaladı:

        "Sahadaki oyuncu bu kulübün oyuncusudur. Fenerbahçe tarihinde futbolcular her zaman destekle ayağa kalmıştır, en zor zamanında taraftarıyla güçlenmiştir. Bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil omuz omuza durmaktır. Bu takım hepimizin desteğiyle hedefe yürüyecektir. Bu kulübün enerjisi olumsuzlukla değil umutla büyür. Önümüzde uzun bir yol var. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçe’mizi olması gereken yere hep birlikte taşıyacağız. Hep birlikte şampiyon olacağız”

