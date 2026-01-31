Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, toplantının sonunda konuşma gerçekleştirdi.

"BU KOLTUK BENİM İÇİN MAKAM DEĞİL, EMANETTİR"

Kendisi ve yönetim kurulunun büyük bir mücadele verdiğini belirten Sadettin Saran, “Zaman zaman biz de bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyor gibi hissediyoruz. Oysa sadece 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Göreve geleli çok uzun bir süre olmadı. Bu sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu hep birlikte gördük. Yarıştığımız her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sporcularımız büyük bir mücadele veriyor. Umarım sezon sonunda tüm branşlarda güleceğimiz, gurur duyacağımız bir sezon yaşarız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük bir mücadele veriyoruz. Hem sportif hem kurumsal alanda Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam bir temek üzerine oturtmak istiyoruz. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var. Neşe, heyecan, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımızda ilk kupamızı kazandık. Bu doğru adımlarla, doğru duyguyla, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok büyük bir göstergesiydi. Bize şunu hatırlattı; Fenerbahçe kenetlenirse, isterse bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Fenerbahçe Opet Basketbol Takımımız bize bir gurur daha yaşattı. Türkiye Kupası’nı kazanan Potanın Kraliçeleri bu camianın ne kadar güçlü bir sportif kültüre sahip olduğunu gösterdi. Önemli olan o neşe duygusunu kaybetmemektir. Fenerbahçe’yi güçlü yapan şey bu. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Fenerbahçe başkanlığı kişisel meselelerin veya farklı hesapların kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu camianın huzurunu, birliğini ve sezon içerisindeki mücadelesini korumak hepimiz için öncelik olmalı. Bu koltuk benim değil, bu koltuk benim için bir makam değil bir emanettir. Buraya tutunmaya değil yakışır bir şekilde görev yapmaya geldim ben. Görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz” sözlerini sarf etti.

