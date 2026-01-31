Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
Galatasaray, Alman yıldızı Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında seken Leroy Sane'nin son durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı takım Alman yıldızın sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." denildi.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maçta 2 bin 301 dakika süre aldı ve 6 gol - 7 asistlik performans sergiledi.