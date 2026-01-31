Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!

Taliban'ın köleleştirdiği Afganistan. Afganistan örneği bize ne anlatıyor? Dış müdahale demokrasi getirir mi? Trump, İran'dan ne talep ediyor? İran'da topyekün savaş riski var mı? İran Amerikan Armadasını vurur mu? HT360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Mehmet Turan Çağlar ve Akademisyen Dr. Haza... Daha Fazla Göster

Taliban'ın köleleştirdiği Afganistan. Afganistan örneği bize ne anlatıyor? Dış müdahale demokrasi getirir mi? Trump, İran'dan ne talep ediyor? İran'da topyekün savaş riski var mı? İran Amerikan Armadasını vurur mu? HT360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Mehmet Turan Çağlar ve Akademisyen Dr. Hazar Vural anlattı. Daha Az Göster