Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Avrupa kupaları yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş Konyaspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Tüpraş
HAKEM: Batuhan Kolak
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa.
Konyaspor: -
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla haftaya 5'inci sırada girdi.
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 14'üncü basamakta bulunuyor.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.
Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.
Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.
KONYASPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ
Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi.
Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti.
Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.