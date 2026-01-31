Habertürk
        Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Avrupa kupaları yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş Konyaspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 31.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:53
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Batuhan Kolak

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa.

        Konyaspor: -

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

        Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla haftaya 5'inci sırada girdi.

        Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 14'üncü basamakta bulunuyor.

        3 İSİM CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

        BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.

        Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

        Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.

        KONYASPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ

        Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi.

        Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti.

        Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.

