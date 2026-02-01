Habertürk
Habertürk
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!

        İstanbul'da bir firma temsilcisinin e-posta adresini kopyalayan 33 yaşındaki dolandırıcı, muhasebe birimini sahte fatura ve sahte e-posta ile kandırdı. Olayda yaklaşık 45 milyon lira değerinde olan 870 bin 500 Euro'luk ödeme yapılırken, paranın bir kısmı kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldı. 550 bin Euro ise son anda bloke edildi

        Giriş: 01.02.2026 - 10:25 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:30
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        İstanbul’da dolandırıcılar bu kez klasik yöntemlerin dışına çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre dolandırıcılar, bir firmanın temsilcisine ait e-posta adresini birebir kopyalayıp muhasebe birimini hedef aldı. Yapılan ödeme sonrası ortaya çıkan tablo ise milyonluk bir siber dolandırıcılığı gözler önüne serdi.

        45 MİLYONLUK ÖDEME

        Şüpheliler, firma yetkilisinin e-posta adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte bir fatura ve ödeme talimatı gönderdi. Mailin ve faturanın gerçekliğine inanan muhasebe yetkilileri, sözde bir firma adına 45 milyon değerinde tam 870 bin 500 euro gönderdi.

        DOLANDIRICILIK FARK EDİLDİ

        Durumun fark edilmesi üzerine savcılığa başvuruldu. Yapılan hızlı müdahale sayesinde gönderilen paranın 28,4 milyon değerinde 550 bin Euro’luk kısmı bloke edildi. Ancak kalan para çoktan sistem dışına çıkarılmıştı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturmada şüpheli olarak tespit edilen 33 yaşındaki U.A. Esenyurt’ta yakalandı.

        PARA SOĞUK CÜZDANA AKTARILDI

        Şüpheli U.A. ifadesinde, kendisini yönlendiren kişiler olduğunu, paranın 280 bin Euro'luk kısmını bir dövizciye teslim ettiğini, bu paranın da kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını söyledi.

        Ayrıca 40 bin Euro’yu ise kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını söyledi. Bu ifade, dolandırıcılık şebekelerinin artık parayı klasik banka transferleriyle değil, kripto para ve soğuk cüzdan zinciri ile iz kaybettirerek akladığını bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

