E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!

İstanbul’da dolandırıcılar bu kez klasik yöntemlerin dışına çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre dolandırıcılar, bir firmanın temsilcisine ait e-posta adresini birebir kopyalayıp muhasebe birimini hedef aldı. Yapılan ödeme sonrası ortaya çıkan tablo ise milyonluk bir siber dolandırıcılığı gözler önüne serdi.

45 MİLYONLUK ÖDEME

Şüpheliler, firma yetkilisinin e-posta adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte bir fatura ve ödeme talimatı gönderdi. Mailin ve faturanın gerçekliğine inanan muhasebe yetkilileri, sözde bir firma adına 45 milyon değerinde tam 870 bin 500 euro gönderdi.

DOLANDIRICILIK FARK EDİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine savcılığa başvuruldu. Yapılan hızlı müdahale sayesinde gönderilen paranın 28,4 milyon değerinde 550 bin Euro’luk kısmı bloke edildi. Ancak kalan para çoktan sistem dışına çıkarılmıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturmada şüpheli olarak tespit edilen 33 yaşındaki U.A. Esenyurt’ta yakalandı.

PARA SOĞUK CÜZDANA AKTARILDI

Şüpheli U.A. ifadesinde, kendisini yönlendiren kişiler olduğunu, paranın 280 bin Euro'luk kısmını bir dövizciye teslim ettiğini, bu paranın da kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını söyledi.