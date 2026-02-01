Habertürk
        Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Sidiki Cherif'le anlaşma sağladı ve 19 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 00:57 Güncelleme: 01.02.2026 - 00:57
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferinde de mutlu sona ulaştı.

        Sarı-lacivertliler Fransa Ligue 1 temsilcisi Angers forması giyen Sidiki Cherif transferi konusunda anlaşmaya vardı ve genç futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

        SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!

        Fenerbahçe genç ismin kiralanması için Fransız ekibine 4 milyon Euro ödeyecek. 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede ayrıca 3 milyon Euro'luk başarı bonusu da yer alacak. Sarı-lacivertliler genç forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Bu sezon Angers formasıyla 20 maçta 1.180 dakika forma giyen Cherif, 4 gollük katkı sağladı.

