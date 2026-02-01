Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Sidiki Cherif'le anlaşma sağladı ve 19 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getirdi.
Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferinde de mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler Fransa Ligue 1 temsilcisi Angers forması giyen Sidiki Cherif transferi konusunda anlaşmaya vardı ve genç futbolcuyu İstanbul'a getirdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
Fenerbahçe genç ismin kiralanması için Fransız ekibine 4 milyon Euro ödeyecek. 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede ayrıca 3 milyon Euro'luk başarı bonusu da yer alacak. Sarı-lacivertliler genç forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Angers formasıyla 20 maçta 1.180 dakika forma giyen Cherif, 4 gollük katkı sağladı.