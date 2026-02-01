Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferinde de mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler Fransa Ligue 1 temsilcisi Angers forması giyen Sidiki Cherif transferi konusunda anlaşmaya vardı ve genç futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!

Fenerbahçe genç ismin kiralanması için Fransız ekibine 4 milyon Euro ödeyecek. 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede ayrıca 3 milyon Euro'luk başarı bonusu da yer alacak. Sarı-lacivertliler genç forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Angers formasıyla 20 maçta 1.180 dakika forma giyen Cherif, 4 gollük katkı sağladı.