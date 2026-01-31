Habertürk
Habertürk
        Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı

        59 yaşında hayatını kaybeden Fatih Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetinin ne olduğunu açıklamıştı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:19
        Vasiyeti ortaya çıktı
        15 Ekim'de evinde rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek, 30 Ocak 2025 cuma akşamı, 107 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayata veda etti.

        Fatih Ürek'in vefatının ardından, kamuoyunda merak edilen vasiyeti de gün yüzüne çıktı. Ürek, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetine dair açıklamalarda bulunmuştu.

        "KENDİ ADIMA BİR VAKIF İSTİYORUM"

        "Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna Fatih Ürek; "Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce ağlıyorum" şeklinde cevap vermişti.

        "GÖNLÜMÜ ÇOK KIRDILAR"

        Programda kendisine yöneltilen, "Bana bir şey olursa şunlar mezarıma gelmesin diyeceğin insanlar var mı?" sorusuna da yanıt veren Fatih Ürek, bazı kırgınlıklarını dile getirerek; "Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım" demişti.

        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
