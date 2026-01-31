Habertürk
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 31.01.2026 - 23:15 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:29
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "STATTA CİDDİ BİR KAOS ORTAMI VARDI"

        Zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik. Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz.

        "HAKEM CAMİASI ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL"

        Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal. Son 10-15 dakika atıldık. Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum.

        "HAFTAYA 2-3 OYUNCU İNDİREBİLİRİZ"

        Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız.

        "ORKUN YAVAŞ YAVAŞ ALIŞIYOR"

        Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda daha da çok sahiplenecek.

        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı! Haberi Görüntüle
        Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonu: 29 tutuklama

        Bakan Yerlikaya: Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29'u tutuklandı. (DHA)

