Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        50 yılın ardındaki Menderes Samancılar

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de 'Muhittin' karakterini canlandıran Menderes Samancılar, sergilediği performansla izleyicileri bir kez daha kendine hayran bırakırken, ustalığın 'Oynamak' değil, 'Olmak' olduğunu gözler önüne seriyor. Samancılar, Habertürk'e verdiği röportajda; kariyer akışında yaşadıklarını anlatırken 'Rüya Gibi'nin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu dile getirdi

        Giriş: 01.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de ustalığını gözler önüne seriyor.

        Adana’nın yerel dokusundan Yeşilçam’ın zirvesine uzanan, azim ve tesadüflerle örülü bir başarı hikâyesi...

        Fabrika işçiliğinden; fotoroman krallığına, oradan da uluslararası ödüllü bir oyunculuğa dönüşüm...

        Hayatın mutfağından gelenlerden...

        Menderes Samancılar...

        Fabrikalarda işçilik yaparak, hayatın zorluğunu henüz çocuk yaşlarında deneyimledi.

        Oyunculuğundaki doğallığın en büyük kaynağı, işte o hayatın mutfağından gelme hali.

        Menderes Samancılar, 1974'te, arkadaşlarının teşvikiyle 'Fotoroman Karakter Kralı' yarışmasına katıldı. 18 bin aday arasından sıyrılarak birinci seçilen Samancılar, ardından iki yıl içinde 20’den fazla fotoromanda başrol oynayarak Türkiye çapında tanınan bir yüz haline geldi.

        Aynı zamanda şair olan Menderes Samancılar; 'Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece Yarısı' ve 'Yanmış Orman Kokusu' adlı kitaplarıyla; hayata dair bakışını cümlelere döktü.

        Az konuşup çok şey anlatma becerisiyle özdeşleşen Menderes Samancılar, canlandırdığı karakterleri, abartıdan uzak, minimalist ama bir o kadar da sarsıcı şekilde canlandırma özelliğiyle gerek sinema filmlerinin gerekse televizyon dizilerinin vazgeçilmez karakter oyuncularından biri oldu.

        REKLAM

        Şimdilerde kariyerinin 'Altın Yılı'nı yaşayan Menderes Samancılar, yarım asırlık deneyimini, 'Rüya Gibi' ile taçlandırıyor. Samancılar, sergilediği performansla izleyicileri bir kez daha kendine hayran bırakırken, ustalığın 'Oynamak' değil, 'Olmak' olduğunu gözler önüne seriyor.

        Menderes Samancılar, Habertürk'e verdiği röportajda; kariyer akışında yaşadıklarını anlatırken 'Rüya Gibi'nin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu anlattı.

        TMC Film yapımı 'Rüya Gibi'nin genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen, yönetmenliğini ise Çiğdem Bozali ile Barış Erçetin üstleniyor.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber yazdığı 'Rüya Gibi'de başrolleri; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Foseptik çukuruna düşen genç kız, yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.

        #rüya gibi
        #Menderes Samancılar
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları