50 yılın ardındaki Menderes Samancılar

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de ustalığını gözler önüne seriyor.

Adana’nın yerel dokusundan Yeşilçam’ın zirvesine uzanan, azim ve tesadüflerle örülü bir başarı hikâyesi...

Fabrika işçiliğinden; fotoroman krallığına, oradan da uluslararası ödüllü bir oyunculuğa dönüşüm...

Hayatın mutfağından gelenlerden...

Menderes Samancılar...

Fabrikalarda işçilik yaparak, hayatın zorluğunu henüz çocuk yaşlarında deneyimledi.

Oyunculuğundaki doğallığın en büyük kaynağı, işte o hayatın mutfağından gelme hali.

Menderes Samancılar, 1974'te, arkadaşlarının teşvikiyle 'Fotoroman Karakter Kralı' yarışmasına katıldı. 18 bin aday arasından sıyrılarak birinci seçilen Samancılar, ardından iki yıl içinde 20’den fazla fotoromanda başrol oynayarak Türkiye çapında tanınan bir yüz haline geldi.

Aynı zamanda şair olan Menderes Samancılar; 'Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece Yarısı' ve 'Yanmış Orman Kokusu' adlı kitaplarıyla; hayata dair bakışını cümlelere döktü.

Az konuşup çok şey anlatma becerisiyle özdeşleşen Menderes Samancılar, canlandırdığı karakterleri, abartıdan uzak, minimalist ama bir o kadar da sarsıcı şekilde canlandırma özelliğiyle gerek sinema filmlerinin gerekse televizyon dizilerinin vazgeçilmez karakter oyuncularından biri oldu.

Şimdilerde kariyerinin 'Altın Yılı'nı yaşayan Menderes Samancılar, yarım asırlık deneyimini, 'Rüya Gibi' ile taçlandırıyor. Samancılar, sergilediği performansla izleyicileri bir kez daha kendine hayran bırakırken, ustalığın 'Oynamak' değil, 'Olmak' olduğunu gözler önüne seriyor.

Menderes Samancılar, Habertürk'e verdiği röportajda; kariyer akışında yaşadıklarını anlatırken 'Rüya Gibi'nin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu anlattı.

TMC Film yapımı 'Rüya Gibi'nin genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen, yönetmenliğini ise Çiğdem Bozali ile Barış Erçetin üstleniyor.

Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber yazdığı 'Rüya Gibi'de başrolleri; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.