Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ü. (34), husumetli olduğu kayınpederi Ahmet Kalkancı’yı (68) sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı’yı (35) yaraladıktan sonra kaçtı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Adem Ü., aralarında husumet bulunan kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile sokakta karşılaştı.

KAYINPEDERİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI

Tabancasını çeken Adem Ü., Ahmet Kalkancı’yı karnından, Halil Can Kalkancı’yı ise sol bacağından vurdu.

MERMİLER ÇEVREYE DE İSABET ETTİ

Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti.

ZANLI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ahmet Ü. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLEN EŞİNİN MEVLİDİNE AKRABALARI ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

2 çocuk babası Adem Ünver’in eşi Türkan Ünver’in 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ahmet Kalkancı’nın, geçen günlerde ölen kızının sene mevlidini yaptığı, Adem Ünver’in de kendi akrabaları çağırılmadığı için kayınpederi ile kayınbiraderine tepki gösterdiği, taraflar arasında tartışma çıktığı ve Ünver’in, baba-oğlu "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği belirtildi.