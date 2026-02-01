Habertürk
Habertürk
        Damat dehşeti! Kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaralayıp kaçtı!

        Bursa'da sokak ortasında husumetli olduğu kayınpederine tabancayla ateş açan 34 yaşındaki Adem Ü., 68 yaşındaki kayınpederinin ölümüne, 35 yaşındaki kayınbiraderinin yaralanmasına neden oldu. Açılan ateşte mermiler çevredeki iş yerleri ile iki otomobile isabet etti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:52
        Bursa'da damat dehşeti!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ü. (34), husumetli olduğu kayınpederi Ahmet Kalkancı’yı (68) sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı’yı (35) yaraladıktan sonra kaçtı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Adem Ü., aralarında husumet bulunan kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile sokakta karşılaştı.

        KAYINPEDERİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI

        Tabancasını çeken Adem Ü., Ahmet Kalkancı’yı karnından, Halil Can Kalkancı’yı ise sol bacağından vurdu.

        MERMİLER ÇEVREYE DE İSABET ETTİ

        Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti.

        ZANLI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Ahmet Ü. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

        Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖLEN EŞİNİN MEVLİDİNE AKRABALARI ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        2 çocuk babası Adem Ünver’in eşi Türkan Ünver’in 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ahmet Kalkancı’nın, geçen günlerde ölen kızının sene mevlidini yaptığı, Adem Ünver’in de kendi akrabaları çağırılmadığı için kayınpederi ile kayınbiraderine tepki gösterdiği, taraflar arasında tartışma çıktığı ve Ünver’in, baba-oğlu "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği belirtildi.

        Hasan Can Kaya ve Reynmen, gözaltına alındı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı

