Galatasaray'da Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti!
Kayserispor maçında skoru tayin eden golü kaydeden Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu egale etti. İşte sarı-kırmızılıların tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
Bu sezon ilk 11'deki yerini Victor Osimhen'e kaptıran Mauro Icardi, buna karşın sarı-kırmızılıların ligde en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor...
Oyuna sonradan girerek golleriyle G.Saray'ı sırtlayan Arjantinli yıldız, Kayserispor maçında da gol atarak kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna ortak oldu.
Bu sezon 29 maçta 11 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 1 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak zirveye oturacak ve G.Saray'ın tarihine geçecek.
İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
7- XHEVAT PREKAZI
214 maç: 41 gol
6- WESLEY SNEIJDER
175 maç: 45 gol
5- VICTOR OSIMHEN
61 maç: 51 gol*
4- BAFETIMBI GOMIS
86 maç: 51 gol
3- MILAN BAROS
116 maç: 61 gol