Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Galatasaray'da Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti!

        Kayserispor maçında skoru tayin eden golü kaydeden Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu egale etti. İşte sarı-kırmızılıların tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...

        Giriş: 01.02.2026 - 22:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu sezon ilk 11'deki yerini Victor Osimhen'e kaptıran Mauro Icardi, buna karşın sarı-kırmızılıların ligde en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor...

        2

        Oyuna sonradan girerek golleriyle G.Saray'ı sırtlayan Arjantinli yıldız, Kayserispor maçında da gol atarak kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna ortak oldu.

        3

        Bu sezon 29 maçta 11 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 1 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak zirveye oturacak ve G.Saray'ın tarihine geçecek.

        4

        İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...

        5

        7- XHEVAT PREKAZI

        214 maç: 41 gol

        6

        6- WESLEY SNEIJDER

        175 maç: 45 gol

        7

        5- VICTOR OSIMHEN

        61 maç: 51 gol*

        8

        4- BAFETIMBI GOMIS

        86 maç: 51 gol

        9

        3- MILAN BAROS

        116 maç: 61 gol

        10

        2- MAURO ICARDI

        117 maç: 72 gol*

        11

        1- GHEORGHE HAGI

        192 maç: 72 gol

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme