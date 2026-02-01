Fenerbahçe Opet: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 70 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 75-70 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, 16'da 16 yaparak ligde yoluna namağlup devam etti. 9 maçtır yenilmeyen Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ise galibiyet serisi sona erdi.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazanmıştı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir sonraki haftasında Fenerbahçe Opet derbi mücadelesinde Beşiktaş BOA'ya konuk olacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise sahasında Kocaeli SK'yı ağırlayacak.