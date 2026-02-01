Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Fenerbahçe Opet: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 70 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 75-70 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, 16'da 16 yaparak ligde yoluna namağlup devam etti. 9 maçtır yenilmeyen Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ise galibiyet serisi sona erdi.

        Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazanmıştı.

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir sonraki haftasında Fenerbahçe Opet derbi mücadelesinde Beşiktaş BOA'ya konuk olacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise sahasında Kocaeli SK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anız yangınında dumandan etkilenip öldü

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen Şeref Muti (72), hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme