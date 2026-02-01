Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Aaron Opoku (k.k), 26'da Victor Osimhen (p), 61. dakikada Gabriel Sara ve 90+3. dakikada ise Mauro Icardi (p) kaydetti.

Ayrıca konuk takımın 70. dakikada Miguel Cardoso ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray, 49 puana ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

LANG İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu. Hollandalı futbolcu 73. dakikada bir başka yeni transfer Yaser Asprilla'ya yerini bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi. 7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0. 13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. REKLAM 16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.

18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti. 24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0. 41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı. 54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi. 60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.