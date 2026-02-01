Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi: Chiellini'den resmi açıklama!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un Mauro Icardi ile ilgilendiği iddiaları üzerine Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini'den de açıklama geldi. Chiellini haberleri doğrularken son noktayı da koydu
Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor.
İtalyan devi Galatasaray'a Mauro Icardi'nin durumunu sordu.
Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Chiellini yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.