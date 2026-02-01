Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi: Chiellini'den resmi açıklama!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Chiellini yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.