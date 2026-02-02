Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer listesine aldı: Son karar Faslı futbolcunun!
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılmak istemesi sebebiyle Suudi ekibi yeni hedefini En-Nesyri'yi olarak belirledi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Al-Ittihad, Karim Benzema'nın yerine Youssef En-Nesyri'yi transfer etmeyi düşünüyor.
Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak baktığı son kararı ise En-Nesyri'nin vereceği öğrenildi.
Faslı golcünün, Suudi Arabistan'a gitmeyi kabul etmesi halinde transfer resmileşecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.